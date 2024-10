Zazzaroni | Inter gli errori sono individuali Barella insostituibile!

(Di lunedì 7 ottobre 2024)esprime una sua opinione riguardo glicommessi dall’, nonostante la vittoria maturata 3-2 in casa contro il Torino. Il Direttore del Corriere dello Sport ne ha parlato durante Pressing.– Ivannonostante glicommessi dalla squadra nerazzurra in fase difensiva, ritiene che sia ancora la squadra più forte: «Per me l’è sempre la più forte di tutte, ha creato tanto. Col Milan ha subito otto occasioni da gol., anche sul piano della copertura, dell’dizione e dei recuperi. Frattesi ha altre caratteristiche. Io credo che ci siano degliabbastanza evidenti: Bisseck è al terzo tra Genoa, Udinese e Torino. Ma credo sia solo un inizio dove servirà trovare un assestamento». (Inter-news.it)