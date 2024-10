VIDEO: Braun Strowman conferma l’infortunio, incerti i tempi di recupero (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lunedì scorso a Raw è andato in scena il “Last Monster Standing”, epica battaglia tra i due giganti Bronson Reed e Braun Strowman. Un incontro senza esclusione di colpi in cui a fine match è apparso anche Seth Rollins, che si è vendicato di Bronson Reed, regalando di fatto la vittoria a Strowman. Vittoria agrodolce per l’ex campione Universale, che ha riportato un infortunio nelle prime fasi del match. “Anche i mostri sanguinano” Dopo la puntata di Raw diversi report hanno parlato di uno strappo nella zona dell’inguine occorso durante il match e adesso tramite un post Instagram è arrivata la conferma di Strowman. Il gigante ha ripreso la sua gamba mostrando un grande ematoma al di sopra del ginocchio, molto ampio nella zona posteriore e ha aggiunto una didascalia al post: “Anche i mostri sanguinano! Dopo aver aspettato qualche giorno per vedere come sarebbe andata a finire. Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lunedì scorso a Raw è andato in scena il “Last Monster Standing”, epica battaglia tra i due giganti Bronson Reed e. Un incontro senza esclusione di colpi in cui a fine match è apparso anche Seth Rollins, che si è vendicato di Bronson Reed, regalando di fatto la vittoria a. Vittoria agrodolce per l’ex campione Universale, che ha riportato un infortunio nelle prime fasi del match. “Anche i mostri sanguinano” Dopo la puntata di Raw diversi report hanno parlato di uno strappo nella zona dell’inguine occorso durante il match e adesso tramite un post Instagram è arrivata ladi. Il gigante ha ripreso la sua gamba mostrando un grande ematoma al di sopra del ginocchio, molto ampio nella zona posteriore e ha aggiunto una didascalia al post: “Anche i mostri sanguinano! Dopo aver aspettato qualche giorno per vedere come sarebbe andata a finire.

