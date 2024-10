Un triangolo amoroso che non esiste: il piano di tre ragazzi per raccogliere fondi per Gaza (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ayame P. è una tiktoker inglese da quasi quattro milioni di follower. Da qualche mese, insieme ad altri due tiktoker, ha inscenato un triangolo amoroso poco chiaro. Man mano che l'attenzione su di loro cresceva, i tre ragazzi lanciavano campagne di beneficienza a favore delle famiglie a Gaza in cambio di altri dettagli sulla loro storia. Fanpage.it - Un triangolo amoroso che non esiste: il piano di tre ragazzi per raccogliere fondi per Gaza Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ayame P. è una tiktoker inglese da quasi quattro milioni di follower. Da qualche mese, insieme ad altri due tiktoker, ha inscenato unpoco chiaro. Man mano che l'attenzione su di loro cresceva, i trelanciavano campagne di beneficienza a favore delle famiglie ain cambio di altri dettagli sulla loro storia.

