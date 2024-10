Nerdpool.it - The Penguin ha citato il villain di Batman Poison Ivy?

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il terzo episodio di The, “Bliss“, ha finalmente rivelato la nuova droga che Sofia Falcone (Cristin Milioti) e suo fratello Alberto (Michael Zegen) stavano progettando di rilasciare per le strade di Gotham City: Bliss. Sarebbe stato questo nuovo narcotico a permettere ai ragazzi Falcone di porre fine al controllo del padre sul farmaco “Drops“, con i profitti della droga che solo loro avrebbero controllato. Il Pinguino (Colin Farrell) ha rovinato quel piano uccidendo impulsivamente Alberto (episodio 1) – ma dopo aver convinto Sofia che l’assassino era un traditore del suo stesso campo (episodio 2), Oz l’ha effettivamente convinta a coinvolgerlo nella nuova impresa. In The, episodio 3, Sofia porta Oz nel magazzino segreto dove sta producendo il nuovo farmaco, Bliss.