Tennis: Torneo Shanghai. Cobolli batte Wawrinka e vola al terzo turno (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ora il 22enne romano, che ha battuto lo svizzero in tre set, affronterà Djokovic Shanghai (CINA) - Flavio Cobolli batte Stan Wawrinka al secondo turno del Rolex Shanghai Masters, il Torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8.995.555 dollari). Il 22

Tennis - Berrettini esce al secondo turno del torneo di Shanghai - Berrettini si era fermato anche al China Open (il tornato Atp 500 che si è concluso la scorsa settimana) ma a causa di un infortunio che non gli aveva permesso di terminare il match.

Masters Shanghai diventa torneo da parrocchia : si gioca in palestra - Il Masters 1000 di Shanghai si trasforma da torneo super, con montepremi di 8,9 milioni di dollari, in un evento della domenica in un circolo di provincia. Uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito Atp viene pesantemente condizionato dalla pioggia, che sconvolge il programma del torneo ... (Webmagazine24.it)

