Simula un incidente e uccide brutalmente la moglie fuggita alle fiamme L’ultima telefonata alla figlia e il video girato da una passante

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Orrore puro. Quel che è emerso dal racconto degli inquirenti fa venire i brividi. Perché il femminicidio commesso questa volta è caratterizzato da una ferocia sconvolgente. E’ successo a Gravina di Puglia, in provincia di Bari, dove un 65enne ha ucciso la60enne. Così come dettaglia l’Ansa, Giuseppe Lacarpia, un pregiudicato per delitti contro il patrimonio e la persona, avrebbeto unstradale dando fuoco all’utilitaria, una Fiat Panda X con a bordo la. Maria Turturo, nonostante le ustioni, sarebbe riuscita a uscire dall’abitacolo e a provare a scappare. Ma ha potuto fare soltanto alcuni passi, raggiunta dal marito, che l’avrebbe aggredita