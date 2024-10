.com - Si può uscire da una condizione di solitudine? Lo abbiamo chiesto alla Dottoressa Danyla De Vincentiis

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Iniziamo la settimana parlando di. Lo spunto nasce dall’intervento dellaDeche ai microfoni di Radio Roma, all’interno della trasmissione “A casa di Amici” condotta da Giulia Capobianco, ha approfondito il tema evidenziando le differenze trae malinconia. Ma cosa significa? Come spiega la Parent Coach: “Esistono due tipi di: una esteriore, che è quella che noi andiamo a cercare quando desideriamo il giusto raccoglimento per riflettere e stare da soli con noi stessi, oppure quella che un altro ci fa vivere, in particolare, chi non vuole stare con noi. L’altra, è quella che si definisce interiore: quando noi, anche stando in mezzo a tanta gente, ci sentiamo soli, soprattutto quando siamo insieme a persone care o vicine”.