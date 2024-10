Ilfattoquotidiano.it - Shining, uno dei capolavori di Stanley Kubrick torna in sala in 4k e nella versione da 144 minuti

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Domanda per chi sta leggendo queste righe e non hai mai visto: ma dove sei stato fino ad oggi? Ad ogni modo, amico disattento, è la tua giornata fortunata perché il film diretto daesce nelle sale The Space il 7, l’8 e il 9 ottobre (unico spettacolo 19.10) in 4k eda 144(quella che fece una capatina al cinema il 20 e 21 ottobre 2019). E visto che ci siamo ricordiamo che il 21, 22, 23 ottobre sempre per il ciclo Back to the big screen uscirà anche Full metal jacket. Insomma, in campana. Perchésarebbe meglio rivederlo al cinema. A ognuno il suo formato. Oltretutto come ha scritto qualcunoè un horror luminosissimo. Nel senso che i più celebri jump scares del film, tutte le sequenze (compreso l’esterno notte del labirinto) sono illuminate a giorno, come spesso il cinema diha cercato di fare.