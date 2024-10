Rubano auto ma vengono 'traditi' dall'antifurto, in manette due giovanissimi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Rubano un’auto, ma vengono ‘fregati’ dall’antifurto, due giovanissimi finiscono in manette. I due 19enni del napoletano erano quasi riusciti ad allontanarsi a bordo della Lancia Ypsilon di colore bianco che avevano asportato poco prima dall’interno di un condominio di Parete, quando sono stati Casertanews.it - Rubano auto ma vengono 'traditi' dall'antifurto, in manette due giovanissimi Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)un’, ma‘fregati’, duefiniscono in. I due 19enni del napoletano erano quasi riusciti ad allontanarsi a bordo della Lancia Ypsilon di colore bianco che avevano asportato poco prima’interno di un condominio di Parete, quando sono stati

