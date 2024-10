Ritrovato il cercatore di funghi disperso a Varzo (Di lunedì 7 ottobre 2024) É uscito da bosco da solo ed ha allertato i soccorsi il cercatore di funghi disperso da ieri a Varzo. L'uomo ha Ritrovato la strada ed è uscito dal bosco a Gebbo: sul posto stanno convergendo le squadre del Soccorso alpino della stazione di Varzo per valutare le sue condizioni e riaccompagnarlo Novaratoday.it - Ritrovato il cercatore di funghi disperso a Varzo Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) É uscito da bosco da solo ed ha allertato i soccorsi ildida ieri a. L'uomo hala strada ed è uscito dal bosco a Gebbo: sul posto stanno convergendo le squadre del Soccorso alpino della stazione diper valutare le sue condizioni e riaccompagnarlo

