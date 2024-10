Risparmi in fumo: il Codacons affianca i truffati del sistema online 2139 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Perugia, 7 ottobre 2024 - Caso della truffa online 2139, che ha visto in fumo i Risparmi di centinaia di famiglie: il Codacons si costituirà come persona offesa. "L'associazione - rende noto il vice presidente nazionale Bruno Barbieri - interviene a fianco dei Risparmiatori truffati che desiderano recuperare le somme investire sulla piattaforma "pirata" ed ottenere la condanna dei responsabili oltre che verificare se le autorità di controllo sono o meno intervenute con la dovuta celerità nel bloccare questa truffa che ha visto coinvolte migliaia di persone, concentrate soprattutto tra Umbria e Puglia. Lanazione.it - Risparmi in fumo: il Codacons affianca i truffati del sistema online 2139 Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Perugia, 7 ottobre 2024 - Caso della truffa, che ha visto indi centinaia di famiglie: ilsi costituirà come persona offesa. "L'associazione - rende noto il vice presidente nazionale Bruno Barbieri - interviene a fianco deiatoriche desiderano recuperare le somme investire sulla piattaforma "pirata" ed ottenere la condanna dei responsabili oltre che verificare se le autorità di controllo sono o meno intervenute con la dovuta celerità nel bloccare questa truffa che ha visto coinvolte migliaia di persone, concentrate soprattutto tra Umbria e Puglia.

