Omicidio a Pisa | ucciso con colpo di pistola alla testa davanti al figlio

(Di lunedì 7 ottobre 2024)condial, un uomo di 37 anni, Beni Arshiaj, incensurato e padre di due figli piccoli, è statocon undiad uno dei figli. L’è avvenuto domenica 6 ottobre sera a, nella frazione di Oratoio,periferia cittadina, intorno alle 21. Mentre nella frazione stava per partire una processione in occasione della festa della Madonna del Rosario, sono stati sentiti diversi colpi di, almeno sei raccontano alcuni testimoni. La vittima, Beni Arshiaj, incensurato e padre di due figli piccoli, era appena rientrato a casa ed aveva parcheggiato il suo furgone, quando è statocon untempia. Il furgone era ancora in moto all’arrivo della polizia, a cui sono state affidate le indagini coordinate dal sostituto procuratore Egidio Celano.