Matteo Regnanti trionfa al 47 Trofeo Mario Zanchi dopo una fuga solitaria

Al culmine di una lunghissima fuga sotto la pioggia, Matteo Regnanti, 23 anni, valdarnese nato a Figline, ha conquistato il 47° Trofeo Mario Zanchi e il 73° Trofeo Madonna del Rosario a Castiglion Fibocchi per le categorie Elite e Under 23. È stato un dominio assoluto della squadra Hopplà Petroli Firenze, con Regnanti primo, Di Felice secondo e Baroni terzo, e Lorello in quinta posizione. Solo Andrea De Totto della Sissio Team è riuscito a inserirsi nelle zone alte della classifica. La partenza ufficiosa, come l'anno scorso, è avvenuta da Rondine Cittadella della Pace, con il via ufficiale dalla Setteponti. Regnanti ha attaccato fin dalle prime battute, insieme al campione toscano Niccoli e al trentino Rigatti. Dopo alcuni giri a largo raggio, sono seguite le tornate conclusive sul tortuoso circuito Castiglion Fibocchi, Meliciano, La Doccia.

