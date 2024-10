Secoloditalia.it - Johan Neeskens, addio alla leggenda del “calcio totale” della grande Olanda anni Settanta (video)

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il mondo delpiange la scomparsa didell’e del Barcellona, morto all’età di 73. Il decesso dell’ex calciatore, uno dei simboli del “” è stato reso noto dfederolandese. Neeksens ha fatto partegenerazione d’oro dell’negli’70 e ha vissuto gran partepropria carriera come ‘partner’ diCruyff in Nazionale, nell’Ajax e nel Barcellona. Con il club blaugranaha militato dal 1974 al 1979. Considerato fra i migliori giocatori di sempre, ha fatto parte delciclo dell’Ajax, capace di vincere tre Coppe dei Campioni di fila, poi il trasferimento al Barcellona agli ordini di Rinus Michels prima di chiudere la carriera fra Usa (New York Cosmos) e Svizzera.