Italia-Irlanda in tv: data, orario e diretta streaming Qualificazioni Europei U21 2025 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Italia-Irlanda, match valevole per la decima giornata del girone A delle Qualificazioni agli Europei U21 2025. Gli Azzurrini, ancora imbattuti, in questa pausa Nazionali affronteranno solo un impegno ufficiale, avendo giocato insieme a San Marino già una partita in più rispetto alle altre squadre del girone. I ragazzi del CT Nunziata per ora sono stati quasi perfetti in questo cammino europeo e ospiteranno un’Irlanda attualmente seconda nel gruppo a -4, ma che deve ancora giocare la partita contro la Norvegia prima. L’andata è finita 2-2. Italia-Irlanda, come seguire il match La partita andrà in scena nella giornata di martedì 15 ottobre alle ore 18:30; la diretta televisiva sarà affidata a Rai 2, mentre lo streaming sarà disponibile su RaiPlay. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv edi, match valevole per la decima giornata del girone A delleagliU21. Gli Azzurrini, ancora imbattuti, in questa pausa Nazionali affronteranno solo un impegno ufficiale, avendo giocato insieme a San Marino già una partita in più rispetto alle altre squadre del girone. I ragazzi del CT Nunziata per ora sono stati quasi perfetti in questo cammino europeo e ospiteranno un’attualmente seconda nel gruppo a -4, ma che deve ancora giocare la partita contro la Norvegia prima. L’anè finita 2-2., come seguire il match La partita andrà in scena nella giornata di martedì 15 ottobre alle ore 18:30; latelevisiva sarà affia Rai 2, mentre losarà disponibile su RaiPlay. Sportface.

