Giornata Mondiale della vista, anche a Bari le visite gratuite dedicate alla prevenzione oculare

La salute degli occhi passa innanzitutto dalla prevenzione. Come quella che l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - Consiglio Regionale della Puglia e l'IAPB Italia - Agenzia Internazionale per la prevenzione della Cecità, metteranno in campo nell'ambito della "Giornata Mondiale della vista"

Salute - a Villa Dante visite e consulenze gratuite per la Giornata della Prevenzione : si cercano medici "volontari" - Promossa dalla III Municipalità, in sinergia con l’Amministrazione del sindaco Federico Basile, si terrà sabato 26 ottobre, dalle ore 9 alle 14.30 a villa Dante, la V edizione della Giornata della Prevenzione Sanitaria, finalizzata ad offrire gratuitamente alla cittadinanza, la possibilità di... (Messinatoday.it)

"L’istinto ci porta a proteggere gli occhi. La prevenzione ci aiuta a farlo" - al via la campagna per Giornata mondiale della vista - ‘L’istinto ci porta a proteggere gli occhi. La prevenzione ci aiuta a farlo’. È lo slogan della ‘Giornata mondiale della vista’, che si svolge giovedì 10 ottobre, un appuntamento istituito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per contrastare la diffusione delle malattie oculari. In Italia... (Messinatoday.it)

Chieti - Obesity Day 2024 : una giornata dedicata alla prevenzione dell'obesità - L’obesità e il sovrappeso sono considerate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità una “malattia sociale”, poiché favoriscono lo sviluppo di numerose patologie come il diabete, l'ipertensione, l'arteriosclerosi, l'insufficienza respiratoria, la calcolosi e persino alcuni tipi di tumore. Per... (Chietitoday.it)