Euro poco mosso scambiato a 10968 dollari

Euro poco mosso, scambiato a 1,0968 dollari (Di lunedì 7 ottobre 2024) Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica Europea è scambiata a 1,0968 dollari con un calo dello 0,05% e a 162,8100 yen con una flessione dello 0,28%. Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024)questa mattina sui mercati valutari: la moneta unicapea è scambiata a 1,0968con un calo dello 0,05% e a 162,8100 yen con una flessione dello 0,28%.

Quotidiano.net - Euro poco mosso, scambiato a 1,0968 dollari

Nicki Bille arrestato in Danimarca: ha rubato in un supermercato per poco più di 20 euro - Braccato dai dipendenti del supermercato, avrebbe detto a uno di questi tenendolo per il collo: “Ti romperò la mascella, dovrai mangiare yogurt per sei settimane“. . Secondo quanto riportato dalla stampa danese, Bille Nielsen avrebbe preso senza pagare tre prodotti – vino, succo di frutta e zuppa ... (Sportface.it)

Euro poco mosso, scambiato a 1,1027 dollari - Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica Europea è scambiata a 1,1027 dollari con una flessione dello 0,16% e a 161,1700 yen con un calo dello 0,04%. (Quotidiano.net)

Con poco più di 5 euro sfiora il colpo da 81 milioni: cliente gioisce con una vincita al Superenalotto - Ma chissà se contemporaneamente si starà mangiando le mani. . Già perché per un solo numero la persona che nei giorni scorsi si è presentata alla tabaccheria "Cavallucci" di Corso Mazzini non si è assicurato il montepremi. . . La bottiglia di spumante molto probabilmente l'avrà stappata per ... (Forlitoday.it)