Entra nella macchinetta dei peluche e rimane incastrata: ragazzina salvata al centro commerciale di Grugliasco (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per quale motivo lo abbia fatto rimane, ancora adesso, un mistero. L'unica certezza è che una ragazzina, nel pomeriggio di ieri, domenica 6 ottobre 2024, è rimasta chiusa all'interno di una delle macchinette che, previo pagamento e con una importante dose di fortuna, donano dei peluche nel centro Torinotoday.it - Entra nella macchinetta dei peluche e rimane incastrata: ragazzina salvata al centro commerciale di Grugliasco Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per quale motivo lo abbia fatto, ancora adesso, un mistero. L'unica certezza è che una, nel pomeriggio di ieri, domenica 6 ottobre 2024, è rimasta chiusa all'interno di una delle macchinette che, previo pagamento e con una importante dose di fortuna, donano deinel

Cosa è successo a Novate Milanese: lite in casa, la «spedizione» contro il patrigno che aveva schiaffeggiato la madre, il 18enne gravissimo - Il ragazzo ha organizzato con tre amici una spedizione punitiva contro il compagno della madre. L'uomo, dopo le botte, l'ha inseguito e gli ha sparato: il giovane è gravissimo ... (milano.corriere.it)

Sammy Basso, addio al "giovane-vecchio" che non si è mai arreso in nome della ricerca - Sammy Basso era affetto da una malattia genetica rara, anzi ultra rara, che colpisce una persona su circa 4-5 milioni di nati per una mutazione casuale che cambia una sola lettera del ... (ilmessaggero.it)

Scopriamo quali sono le caratteristiche principali dell'introversione - Lo psicologo Aldo Grauso spiega come interagire con figli introversi, come distinguerli da timidi e anaffettivi e cosa fare per farli stare meglio. (gazzetta.it)