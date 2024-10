Droga del clan Muzzoni, assolto il nipote del boss (Di lunedì 7 ottobre 2024) Assoluzione per il reato associativo, esclusione dell’aggravante mafiose e ‘mini condanne’ per plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti.E’ quanto disposto dalla prima sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Francesco Ciocia, con a latere Marzia Pellegrino Casertanews.it - Droga del clan Muzzoni, assolto il nipote del boss Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Assoluzione per il reato associativo, esclusione dell’aggravante mafiose e ‘mini condanne’ per plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti.E’ quanto disposto dalla prima sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Francesco Ciocia, con a latere Marzia Pellegrino

