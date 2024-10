Lanotiziagiornale.it - Doccia gelata per il governo, tutti contro il Piano di bilancio

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nemmeno una buona notizia. Il nuovo ciclo di audizioni sulstrutturale disi trasforma in una disfatta per il, massacrato dalle previsioni della Banca d’Italia, dell’Ufficio parlamentare di, dell’Istat e messo in guardia anche da Regioni e Comuni. Ildifatto a pezzi Partiamo dal dato che forse più di ogni altro allarma il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in vista della manovra: Bankitalia stima una crescita rivista al ribasso dopo la revisione dei conti economici trimestrali: siamo di fronte a una “correzione meccanica di due decimi di punto”, ha detto Sergio Nicoletti Altimari, capo dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia. Che vuol dire una crescita che non andrà oltre lo 0,8%, non raggiungendo il traguardo dell’1% che ilcontinua a ritenere alla portata.