Diego Lazzari in crisi ad Amici 24, quando milioni di followers sui social non vincono l'insicurezza (Di lunedì 7 ottobre 2024) Diego Lazzari sta vivendo un momento di crisi ad Amici 24 e fa i conti con l'insicurezza e la paura di fallire. Il 23enne è l'unico a essere entrato nella scuola con già milioni di followers sui social, 'etichetta' che all'apparenza lo rende abituato a gestire il giudizio degli altri. Ma quando i commenti si trasformano da virtuali a reali, qualcosa si rompe. E a nulla servono i numeri perché, spiega Maria De Filippi, "deve dimostrare qualcos'altro".

