Di corsa nella storia tra bastioni e strade della città fortezza (Di lunedì 7 ottobre 2024) Palmanova, la classica città stellata a nove punte, è pronta ad accogliere la ventiduesima edizione "della mezza maratona più partecipata del Friuli Venezia Giulia", come scrivono gli organizzatori. L’appuntamento con "Di corsa nella storia, è per domenica 24 novembre, e per la manifestazione Udinetoday.it - Di corsa nella storia tra bastioni e strade della città fortezza Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Palmanova, la classicastellata a nove punte, è pronta ad accogliere la ventiduesima edizione "mezza maratona più partecipata del Friuli Venezia Giulia", come scrivono gli organizzatori. L’appuntamento con "Di, è per domenica 24 novembre, e per la manifestazione

Atalanta : in sette partite Retegui ha già raggiunto i 7 gol fatti nella scorsa stagione in Serie A - In sette giornate dunque Retegui ha già pareggiato il bottino accumulato in 29 presenze nel 2023/24. Arrivato a Bergamo in estate dopo l’infortunio occorso a Gianluca Scamacca, il centravanti della Nazionale italiana ci ha messo pochissimo per calarsi nella realtà orobica, e i numeri di questi ... (Sportface.it)

“Ortona Challenge - Di corsa nella storia” tra le vie della città a 65 anni dalla medaglia d’oro al valore civile ricevuta da Gronchi - Torna ad Ortona, domenica 6 ottobre, la gara podistica “Di corsa nella storia”, targata Crossroads ed Ortona for Runners, tra le vie della cittànota come la “Piccola Stalingrado” per le vicende della Campagna d’Italia nella Seconda Guerra Mondiale e la liberazione di Ortona da parte... (Chietitoday.it)

Shanghai e Bercy : le due occasioni per Sinner di guadagnare terreno sugli inseguitori nella corsa al n.1 - Sinner tornerà poi in campo dal 10 al 17 novembre, quando sarà uno dei protagonisti delle ATP Finals di Torino: qualora l’azzurro alla vigilia dell’ultimo torneo stagionale conservasse più di 1500 punti di vantaggio sugli inseguitori nella Race ATP, giocherebbe in Piemonte con la certezza di ... (Oasport.it)