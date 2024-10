Carlo Mazzacurati nello sguardo di Lucia Baldini Mostra a San Giovanni

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 07 ottobre 2024 – “di. Racconto fotografico per i film: La giusta distanza e La passione”. Questo il titolo dellafotografica allestita presso la Pieve di SanBattista a Saned inaugurata sabato 5 ottobre. L’esposizione, fa parte delle iniziative legate alla 42esima edizione di ValdarnoCinema film festival in programma dall’8 al 12 ottobre a SanValdarno.è spesso definito come il “poeta degli umili e degli irregolari”. E’ nato il 3 marzo 1956 a Padova ed è morto il 22 gennaio 2014 all'età di 57 anni. Nei suoi 26 anni di carriera come regista ha diretto film prestigiosi come La giusta distanza, L'amore ritrovato e La sedia della felicità. Lavuole essere un omaggio al suo lavoro, a 10 anni dalla sua scomparsa.