Baronissi marcia per la pace | cittadini e istituzioni uniti per un messaggio di speranza e solidarietà

La città di Baronissi ieri, domenica 6 ottobre 2024, si è trasformata in un simbolo di impegno collettivo e solidarietà grazie alla marcia della pace, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini. Con bandiere colorate, sorrisi e gesti di fratellanza, i partecipanti hanno attraversato le strade della città, portando con sé un forte messaggio di unità, non-violenza e speranza per il futuro. Un pomeriggio di riflessione Durante la marcia, diversi momenti di riflessione e testimonianze hanno sottolineato l'importanza di porre fine ai conflitti e costruire una società più giusta e solidale. Il tema centrale della manifestazione è stato la responsabilità collettiva nella promozione della pace, un valore che ogni individuo deve coltivare quotidianamente per contrastare le sofferenze e le ingiustizie nel mondo.

