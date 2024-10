Attacco hacker al Cremlino: cosa sta accadendo (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’atto è stato rivendicato dal gruppo filo-ucraino Sudo rm-RF È sotto Attacco hacker il Cremlino. Il portavoce, Dmitri Peskov ha spiegato: “Il nostro patrimonio informativo statale, uno dei più grandi, ha dovuto affrontare un Attacco hacker senza precedenti alla sua infrastruttura digitale”. L’Attacco è stato mirato e ha colpito la radiotelevisiva statale russa Vgtrk, a riportarlo le agenzie Interfax e Tass. Leggi anche: Ritrovato Davide Piccinali, il medico scomparso: come sta Vgtrk ha dichiarato a Interfax che “la notte del 7 ottobre, i servizi online” della radiotelevisione statale russa “sono stati sottoposti a un Attacco hacker senza precedenti, ma non è stato causato alcun danno significativo al lavoro della holding mediatica”. L’Attacco è stato rivendicato dal gruppo hacker anonimo filo-ucraino Sudo rm-RF. 361magazine.com - Attacco hacker al Cremlino: cosa sta accadendo Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’atto è stato rivendicato dal gruppo filo-ucraino Sudo rm-RF È sottoil. Il portavoce, Dmitri Peskov ha spiegato: “Il nostro patrimonio informativo statale, uno dei più grandi, ha dovuto affrontare unsenza precedenti alla sua infrastruttura digitale”. L’è stato mirato e ha colpito la radiotelevisiva statale russa Vgtrk, a riportarlo le agenzie Interfax e Tass. Leggi anche: Ritrovato Davide Piccinali, il medico scomparso: come sta Vgtrk ha dichiarato a Interfax che “la notte del 7 ottobre, i servizi online” della radiotelevisione statale russa “sono stati sottoposti a unsenza precedenti, ma non è stato causato alcun danno significativo al lavoro della holding mediatica”. L’è stato rivendicato dal gruppoanonimo filo-ucraino Sudo rm-RF.

