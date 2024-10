Astronomia, questa notte l’ultima pioggia di stelle cadenti dell’anno (Di lunedì 7 ottobre 2024) La notte tra il 7 e l’8 ottobre 2024 promette di regalare uno degli spettacoli più affascinanti del cielo autunnale: una pioggia di stelle cadenti. Questo fenomeno celeste sarà visibile in molte parti del mondo, con condizioni ideali per l’osservazione in varie regioni d’Italia. Se sei un appassionato di Astronomia o semplicemente ami goderti le meraviglie del cielo notturno, segna questa data sul calendario e preparati a esprimere qualche desiderio. Di che pioggia di meteore si tratta? L’evento è legato allo sciame meteorico delle Draconidi, uno dei più importanti dell’anno. Le Draconidi si originano dai detriti lasciati dalla cometa 21P/Giacobini-Zinner, che, passando vicino al Sole, rilascia particelle che entrano nell’atmosfera terrestre, bruciando e creando le famose “stelle cadenti”. Quotidiano.net - Astronomia, questa notte l’ultima pioggia di stelle cadenti dell’anno Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Latra il 7 e l’8 ottobre 2024 promette di regalare uno degli spettacoli più affascinanti del cielo autunnale: unadi. Questo fenomeno celeste sarà visibile in molte parti del mondo, con condizioni ideali per l’osservazione in varie regioni d’Italia. Se sei un appassionato dio semplicemente ami goderti le meraviglie del cielo notturno, segnadata sul calendario e preparati a esprimere qualche desiderio. Di chedi meteore si tratta? L’evento è legato allo sciame meteorico delle Draconidi, uno dei più importanti. Le Draconidi si originano dai detriti lasciati dalla cometa 21P/Giacobini-Zinner, che, passando vicino al Sole, rilascia particelle che entrano nell’atmosfera terrestre, bruciando e creando le famose “”.

