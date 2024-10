.com - Anzj, il producer milanese pubblica l’album di debutto Illumina

Leggi tutta la notizia su .com

(Di lunedì 7 ottobre 2024), artista eunderground, il suo primo album che invita a entrare in contatto con la propria luce interiore, artista eunderground(Columbia Records/Sony Music Italy), il suo primo album, che segna una maturazione da parte dell’artista sia nei testi sia nella produzione dei suoni. Il progetto musicale è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Nel suo album dici invita a entrare in contatto con la sua luce interiore., infatti, non è soltanto una raccolta di brani, ma presenta un filo conduttore che segna una chiara evoluzione nel suo percorso artistico. Il cantautore, infatti, vuole trasmettere un messaggio profondo: ognuno di noi ha il potere dire il mondo che lo circonda attraverso la propria creatività, trasformandolo, mutandone i colori e la forma.