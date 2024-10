Amarsi e lasciarsi al tempo del digitale

Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ogni giorno viviamo sulla nostra pelle i grandi cambiamenti che le tecnologie hanno silenziosamente (ma neanche troppo) portato alle nostre vite e alla nostra quotidianità . Sul lavoro, sui servizi, sul modo di approcciarsi alle cose e agli eventi. Modifiche strutturali che hanno portato a una trasformazione anche dei nostri rapporti umani, comprese le relazioni sentimentali. Ma come è cambiato l’aldel? E che influssi hanno avuto le nuove tecnologie anche su tutte le altre conseguenze dell’amore? LEGGI ANCHE > Si può davvero contare sulla “scienza” per l’app di incontri perfetta? Internet è stato il primo passo. Quell’ecosistema che si è rapidamente diffuso in tutto il mondo abbattendo quel muro chiamato “distanza”. Ha fatto conoscere e unire persone che vivere distanti, ha fatto collegare chi si era “perso di vista” nel tran tran della vita quotidiana.