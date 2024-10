Sport in tv oggi (domenica 6 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di domenica 6 ottobre 2024) domenica 6 ottobre ci sarà tanto Sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la Parigi-Tours e la Coppa Agostoni, la vela con l’America’s Cup femminile, i motori con MotoGP e Motocross, e tanto altro ancora. La 77ma Coppa Agostoni, prova di categoria 1.1, sarà la gara d’apertura del Trittico Lombardo 2024 di ciclismo su strada: partenza ed arrivo a Lissone, con un percorso lungo 166.7 km. Dopo un primo tratto di trasferimento di circa 21.7 km si entrerà in un circuito di 28 km da ripetere 4 volte, prima di affrontare l’ultimo tratto in linea di 33 km, che riporterà la carovana a Lissone. (Di domenica 6 ottobre 2024)ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la Parigi-Tours e la Coppa Agostoni, la vela con l’America’s Cup femminile, i motori con MotoGP e Motocross, e tanto altro ancora. La 77ma Coppa Agostoni, prova di categoria 1.1, sarà la gara d’apertura del Trittico Lombardo 2024 di ciclismo su strada: partenza ed arrivo a Lissone, con un percorso lungo 166.7 km. Dopo un primo tratto di trasferimento di circa 21.7 km si entrerà in un circuito di 28 km da ripetere 4 volte, prima di affrontare l’ultimo tratto in linea di 33 km, che riporterà la carovana a Lissone. (Oasport)

Sport in tv oggi (domenica 6 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - 00 EuroSport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, 15. 00 Volley femminile, Serie A1 : Roma-Talmassons – VBTV 17. 00 Calcio, Serie A: Bologna-Parma – DAZN, DAZN 2 15. 00 alle 16. it 10. 15) e MotoGP (07. 30 Ciclismo, Coppa Agostoni, Lissone – Lissone (166. 40 Basket, Serie A: Varese-Tortona – DAZN, ... (Oasport)

Diretta Rai Sport, Domenica 6 Ottobre 2024: Primo Piano con Pallavolo Maschile Femminile e Ciclismo - Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri Sport. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20. . ... (Digital-news)

Esporte Clube Bahia-Flamengo (domenica 06 ottobre 2024 ore 00:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - Negli ultimi due […] InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici . All’Arena Fonte Nova di Salvador de Bahia per la Ventinovesima Giornata del Campeonato Brasileiro, il Flamengo, quarta forza del campionato, scende in campo contro l’Esporte Clube Bahia, rivale diretta per la qualificazione in ... (Infobetting)