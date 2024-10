Sangiovanni torna sui social dopo quasi un anno: "Non so cosa succederà, sto ritrovando una strada" (Di domenica 6 ottobre 2024) "Oggi ci sarebbe stato il nostro concerto al Forum". Inizia così il lungo post di Sangiovanni, da mesi lontano dalla musica e dai social. Il cantante si è preso una pausa in un momento complicato e solo adesso torna a parlare ai fan: "È da qualche giorno che penso a come sarebbe stato - continua (Di domenica 6 ottobre 2024) "Oggi ci sarebbe stato il nostro concerto al Forum". Inizia così il lungo post di, da mesi lontano dalla musica e dai. Il cantante si è preso una pausa in un momento complicato e solo adessoa parlare ai fan: "È da qualche giorno che penso a come sarebbe stato - continua (Today)

Sangiovanni torna sui social dopo meno di un anno di assenza: “Nuovi sogni” - Un fiume di affetto ha travolto l’artista veneto, con volti noti come Fiorella Mannoia, Anna Pettinelli e Mattia Zenzola che hanno voluto manifestare il loro supporto. Non so cosa succederà in futuro, ma volevo spendere qualche parola per tutte le persone che mi sono state vicino in questi mesi, ... (Dilei)

Sangiovanni rompe il silenzio dopo lo stop successivo a Sanremo: “Mi piacerebbe tornare a fare qualcosa” - Con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, Sangiovanni rompe il silenzio a qualche mese dallo stop voluto dopo il Festival di Sanremo. L’artista non è ancora pronto a tornare a cantare, ma sembrerebbe più sereno rispetto a qualche mese fa.Continua a leggere . (Fanpage)

"Ho fatto fatica a dedicarmi alla musica": Sangiovanni torna sui social - Poi a fine agosto sono andato in studio ed è stato davvero bello", ha raccontato senza filtri. Erano anni che non mi accadeva questo. . Con una foto che lo ritrae sorridente e abbracciato al suo amico a quattro zampe, Sangiovanni è tornato sui social network. "Il percorso che ho intrapreso mesi fa ... (Iltempo)