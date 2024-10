Paolini-Errani altro trionfo | vincono anche il 1000 di Pechino

(Di domenica 6 ottobre 2024) Non si fermano più Jasminee Sara. La coppia di tenniste azzurro ha vinto untitolo, il quarto della loro straordinaria stagione: il Wtadi, La vittoria in Cina ha un doppio valore: oltre al prestigio del titolo, le due azzurre si sono assicurate la qualificazione per le Wta Finals di Riad, che si terranno dal 2 al 9 novembre. In finaleedsi sono imposte su Hao-ching Chan e Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-4, 6-4. Jasminecon questo successo è entrata per la prima volta nella top 10 del ranking di doppio, raggiungendo proprio la sua compagna. La coppia italiana ha già alzato il trofeo degli Internazionali d’Italia, ha vinto l’Upper Austria Ladies Linz e si è aggiudicata l’oro alle Olimpiadi di Parigi, confermandosi una delle protagoniste assolute del 2024. (Lettera43)