MotoGP gara GP Giappone oggi in tv | orari programma e come seguirla in diretta

(Di domenica 6 ottobre 2024) Il Gran Premio delculmina con ladomenicale. Lasi prepara a vivere la corsa ospitata dal circuito di Motegi e valida per il sedicesimo round della stagione. All’appello mancano ormai solo cinque weekend, con il motomondiale 2024 che si avvia verso la conclusione. La lotta al mondiale è tutt’altro che terminata, però. Jorge Martin e Francesco Bagnaia lottano ancora duramente per conquistare l’agognato titolo. Per l’italiano sarebbe il terzo in massima categoria, per lo spagnolo il primo. Al momento il pilota Prima Pramac guida la classifica, ma il numero uno della Ducati ha accorciato le distanza grazie alla vittoria nella sprint. Tra i due, ora, ci sono solo quindici punti. LA REPLICA DELLAL’appuntamento per laè per domenica 6 ottobre alle 07:00 italiane. I semafori si spegneranno, dando via ad una corsa lunga ventiquattro tornate. (Sportface)