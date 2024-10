Monza-Roma 1-1: Dovbyk bel gol, Pellegrini sciupone (Di domenica 6 ottobre 2024) La Roma pareggia per uno a uno contro il Monza. La squadra giallorossa nel primo tempo è sfortunata con Kone che coglie il palo, e sprecona con Pellegrini che si divora il vantaggio. Il gol giallorosso arriva con Dovbyk, che da solo mette in crisi la difesa avversaria. Poi però arriva il pareggio (Di domenica 6 ottobre 2024) Lapareggia per uno a uno contro il. La squadra giallorossa nel primo tempo è sfortunata con Kone che coglie il palo, e sprecona conche si divora il vantaggio. Il gol giallorosso arriva con, che da solo mette in crisi la difesa avversaria. Poi però arriva il pareggio (Romatoday)

Romatoday - Monza-Roma 1-1 | Dovbyk bel gol Pellegrini sciupone

Serie A, Monza-Roma 1-1: Mota risponde a Dovbyk - Finisce 1-1 la partita all’U-Power Stadium tra Monza e Roma, match valido per la settima giornata di Serie A. Al 61? Dovbyk difende palla su Izzo e si invola verso la porta difesa da Pizzignacco e, dopo aver messo a sedere tre difensori, incrocia col sinistro portando i giallorossi in vantaggio. . ... (Lapresse)

Roma, Mota pareggia e salva Nesta al Monza? Juric ora pensa all'Inter

Monza-Roma 1-1: il tabellino - Monza-Roma 1-1, il tabellino MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Carboni; Pereira (73` D`Ambrosio), Bianco (63` Mota), Bondo, Kyriakopoulos; Ma... (Calciomercato)

Monza-Roma, caos nel finale: il rigore negato su Baldanzi e i fischi sotto al settore ospiti - Pari ancor più amaro per i giallorossi dopo il controverso episodio nell'area brianzola e la nuova contestazione da parte dei tifosi ...(corrieredellosport)

La Roma frena a Monza, Dany Mota risponde a Dovbyk e finisce 1-1 - Il giovane portiere del Monza vola in tuffo e toglie il pallone dall'angolo basso ... Al 10' bello scambio tra Pellegrini e Dovbyk che fa da sponda spalle alla porta: il capitano della Roma può ...(adnkronos)