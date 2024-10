Mo | Blinken parla con omologo saudita sostenere missione Unifil

(Di domenica 6 ottobre 2024) Washington, 6 ott. (Adnkronos/Dpa) - Il segretario di Stato americano Antonyha discusso della situazione in Medio Oriente con il suoFaisal bin Farhan. Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato, precisando che i due hanno discusso della necessitĂ di rispettare la risoluzione 1701 delle Nazioni Unite che chiede la smilitarizzazione dell'area tra il confine israelo-libanese e il fiume Litani, consentendo ai civili sia sul lato libanese che su quello israeliano del confine di tornare a casa.e bin Farhan hanno discusso anche della necessitĂ di un sostegno internazionale alle forze armate libanesi e alladi osservatori delle Nazioni Uniteche monitora il confine. Hanno inoltreto della crisi umanitaria in Libano e degli sforzi per garantire un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi nella Striscia di Gaza. (Liberoquotidiano)