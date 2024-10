Mic: Giuli, 'Non è vero che intellettuali sinistra sono con coltello tra i denti, venuti al Maxxi' (Di domenica 6 ottobre 2024) Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) - "Non è vera la leggenda degli intellettuali di sinistra con il coltello tra i denti. Al punto che diversi intellettuali non vogliono essere sequestrati da una banda di contestatori". Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli, conversando con Pietro Senaldi alla convention di Fdi a Brucoli (Siracusa). "Quando ero Presidente del Maxxi hanno presentato i loro libri diversi intellettuali di sinistra, a partire da Giuliano Amato, che è anche presidente emerito della Consulta, o Paolo di Paolo. E non avevano alcuna voglia di entrare in conflitto con chi criticava dentro la meccanica delle riflessioni", ha aggiunto. (Di domenica 6 ottobre 2024) Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) - "Non è vera la leggenda deglidicon iltra i. Al punto che diversinon vogliono essere sequestrati da una banda di contestatori". Così il ministro della Cultura Alessandro, conversando con Pietro Senaldi alla convention di Fdi a Brucoli (Siracusa). "Quando ero Presidente delhanno presentato i loro libri diversidi, a partire daano Amato, che è anche presidente emerito della Consulta, o Paolo di Paolo. E non avevano alcuna voglia di entrare in conflitto con chi criticava dentro la meccanica delle riflessioni", ha aggiunto. (Liberoquotidiano)

