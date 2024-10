Marcia | Antonella Palmisano stravince la 10 km sulle strade di Madrid

(Di domenica 6 ottobre 2024) Parla italiano la gara di 10 chilometri su strada, tappa Gold del circuito mondiale di, andata in scena a. E’ stata infattia trionfare sull’impegnativo percorso della Gran Via, nel pieno centro della capitale spagnola, fermando il cronometro in 44’02. Dominio assoluto della portacolori delle Fiamme Gialle, che ha staccato di oltre un minuto le sue avversarie. Seconda è arrivata l’ucraina Mariia Sakharuk in 45’03, mentre ha completato il podio la costaricana Noelia Vargas (45’17). “Bella giornata in un contesto speciale. Il percorso era difficile, ma sono eventi come questo che permettono la crescita della, avvicinando sempre di più la gente. Dopo il Covid di Parigi sono riuscita a divertirmi” ha dichiarato l’azzurra. Buone notizie anche nel maschile, con Francesco Fortunato che ha concluso in seconda posizione. (Sportface)