LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: Philipsen e Pedersen i più attesi (Di domenica 6 ottobre 2024) Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Tours, gara ciclistica annoverata tra le classiche d'autunno arrivata alla sua 118esima edizione. 214 km che si svilupperanno principalmente su terreno pianeggiante. La competizione, che partirà da Chartres (come avviene dal 2018 a questa parte), attraverserà in seguito Bonneval, Cloyes-Sur-Le-Loir, Vendome, Cangey e alcune cote (tra cui la Côte de la Vallée du Vau e la Côte de Rochecorbon) prima di gettarsi nel cuore di Tours. Due favoriti su tutti sono Jasper Philipsen e Mads Pedersen. Il belga, classe '98, arriva fresco fresco da una vittoria in volata alla Sparkassen Münsterland Giro del 3 ottobre e quest'anno è riuscito a mettere il proprio sigillo in 3 tappe del Tour de France, nella classifica a punti del Renewi Tour, del Baloise Belgium Tour e un 2° posto nella Parigi-Roubaix.

7a edizione del Forum per la pace di Parigi: Annunciati i primi partecipanti di alto livello - com/it/comunicati-stampa/7a-edizione-del-Forum-per-la-pace-di-Parigi-Annunciati-i-primi-partecipanti-di-alto-livello-302262861. > Il comunicato stampa completo è disponibile al seguente link: https://parispeaceForum. ... (Liberoquotidiano)

LIVE PSG-Juventus 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: ancora Cantore! bianconere avanti a Parigi - L’11 capitanato da Sara Gama ha battuto per 1-2 la Lazio in trasferta e si è portata in vetta alla classifica della Serie A a punteggio pieno insieme alla Fiorentina. Non sarà una passeggiata, tuttavia, per le ragazze allenate da Massimiliano Canzi, confermare in terra transalpina al PSG Campus la ... (Oasport)

Francia-Italia LIVE 1-3: Raspadori! Azzurri scintillanti a Parigi - Francia-Italia 1-3 IL TABELLINO FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Clauss (77` Koundè), Saliba, Konatè, Theo Hernandez; Fofana (56` Konè), Kant?... (Calciomercato)