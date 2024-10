La manifestazione è stata pacifica Poi | Botteri-choc sulla devastazione a Roma nel mirino la polizia?

(Di domenica 6 ottobre 2024) Scontri e, i "pacifisti" pro-Hezbollah hanno portato in piazza l'odio contro Israele. Un corteo non autorizzato, e blindatissimo, finito nel peggiore dei modi, e non solo per l'esaltazione da parte degli estremisti della strage del 7 ottobre: 30 agenti feriti, oltre a fotografi e giornalisti, diversi feriti anche tra i manifestanti, arresti. Insomma, un pessimo spettacolo. E di quanto accaduto sabato 5 ottobre asi discute a In alter parole, la trasmissione di Massimo Gramellini in onda su La7, dove tra gli ospiti figurava Giovanna, che era presente nella piazza degli scontri. E quanto afferma lalascia francamente di stucco. "Lain realtà è, è andata bene, fino all'ultima cosa", premette. "Possiamo vedere le immagini, gli ultimi scontri. La piazza ècompletamente blindata, isolata. (Liberoquotidiano)