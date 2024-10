La città senza barriere. Via ai radiofari per i ciechi (Di domenica 6 ottobre 2024) Per la prima volta a Milano si sperimenterà il percorso teleguidato per l’autonomia di non vedenti e ipovedenti grazie all’installazione di sensori “LETISmart“ donati dall’Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti, dalla Fondazione Istituto dei ciechi e dal Lions Club. Il sistema funziona con speciali radiofari – 31 in questo caso – che saranno installati agli incroci stradali con semafori nonché all’ingresso della stazione Palestro della Metropolitana 1 capaci di comunicare con un microcomputer installato nel manico del bastone bianco o con un piccolo dispositivo tascabile. In questo modo le persone possono interagire con lo spazio attivando il segnale sonoro direzionale per farsi guidare fino al punto desiderato. (Di domenica 6 ottobre 2024) Per la prima volta a Milano si sperimenterà il percorso teleguidato per l’autonomia di non vedenti e ipovedenti grazie all’installazione di sensori “LETISmart“ donati dall’Unione Italiana deie degli Ipovedenti, dalla Fondazione Istituto deie dal Lions Club. Il sistema funziona con speciali– 31 in questo caso – che saranno installati agli incroci stradali con semafori nonché all’ingresso della stazione Palestro della Metropolitana 1 capaci di comunicare con un microcomputer installato nel manico del bastone bianco o con un piccolo dispositivo tascabile. In questo modo le persone possono interagire con lo spazio attivando il segnale sonoro direzionale per farsi guidare fino al punto desiderato. (Ilgiorno)

La città senza barriere. Via ai radiofari per i ciechi - Ne saranno installati 31 agli incroci, in strada e nella stazione Palestro della M1. Ed emetteranno suoni in grado di allertare i non vedenti e guidarli in sicurezza.(ilgiorno)

Benevento, incontro per il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche - Si è tenuto oggi presso la sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) di Benevento, in Via Munanzio Planco n.41, un incontro tra l’assessore all’Urbanistica, avv. Maria Grazia Chiu ...(ntr24.tv)

Campagna di prevenzione dell’Unione Italiana Ciechi, visite oculistiche gratuite, la conferenza stampa lunedì 7 ottobre - Lunedì 7ottobre alle ore 10 presso la sede dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Palermo, in via Alessandro Manzoni, 11 (terzo piano) si terrà la conferenza stampa di presentazione della […] ...(blogsicilia)