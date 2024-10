Israele, attacco armato in stazione bus: un morto. L’Iran a Netanyahu: “Non giocare col fuoco” (Di domenica 6 ottobre 2024) Massima allerta in Medio Oriente alla vigilia dell'anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre: Una donna di 25 anni è morta e altre sette persone sono rimaste ferite in un attacco con armi da fuoco nella città meridionale israeliana di Beersheva, ucciso l'attentatore. L'Iran contro Netanyahu: "Non giocare col fuoco". (Di domenica 6 ottobre 2024) Massima allerta in Medio Oriente alla vigilia dell'anniversario dell'di Hamas del 7 ottobre: Una donna di 25 anni è morta e altre sette persone sono rimaste ferite in uncon armi da fuoco nella città meridionale israeliana di Beersheva, ucciso l'attentatore. L'Iran contro: "Noncol fuoco". (Fanpage)

Fanpage - Israele attacco armato in stazione bus | un morto L’Iran a Netanyahu | “Non giocare col fuoco”

Israele, conto all'a rovescia per l'attacco all'Iran. Parsi: "Sarà di grandi dimensioni" - . Tra gli ospiti di Monica Maggioni c'è Vittorio Emanuele Parsi, politologo e docente alla Cattolica. La cirisi è iniziata "con l'infamia del 7 ottobre - ricorda il politologo - ma la guerra a Gaza è stata devastante, non si combatte il terrorismo con metodi terroristici". Insomma, è impossibile ... (Iltempo)

Israele, attacco terroristico alla stazione di Beersheba: 1 morto e 8 feriti - (Adnkronos) – attacco terroristico oggi in Israele, alla stazione centrale degli autobus di Beersheba: il bilancio al momento è di un morto, vittima dell'attentatore, e 8 feriti che sono stati ricoverati in ospedale. La polizia sta indagando per stabilire se l'attacco sia stato compiuto sia con ... (Periodicodaily)

Nuovi raid di Israele a sud di Beirut, colpita moschea a Gaza. Israele prepara l'attacco all'Iran - Notte di bombardamenti nella Striscia e in Libano. colpita moschea a Gaza, 21 le vittime. "Ospitava sfollati", dicono fonti palestinesi. L'Idf: "Operazione precisa contro terroristi di Hamas". (Ilgiornale)