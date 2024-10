Iran paragona Israele a Isis, agire contro ‘Hitler dei nostri tempi’ (Di domenica 6 ottobre 2024) “I recenti attacchi” di Israele “contro luoghi sacri, scuole, moschee e centri medici in Palestina e in Libano, con armi fornite dagli Stati Uniti, ricordano all’opinione pubblica i crimini dell’Isis”. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri dell’Iran, Esmaeil Baghaei, condannando gli ultimi attacchi di Israele nella Striscia di Gaza e in Libano. Il portavoce ha aggiunto che la comunità globale dovrebbe agire “in modo serio ed efficace” contro quello che ha definito “l’Hitler dell’età moderna”, riferendosi al premier israeliano Benjamin Netanyahu e ai “capi criminali del regime sionista”. (Di domenica 6 ottobre 2024) “I recenti attacchi” diluoghi sacri, scuole, moschee e centri medici in Palestina e in Libano, con armi fornite dagli Stati Uniti, ricordano all’opinione pubblica i crimini dell’”. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri dell’, Esmaeil Baghaei, condannando gli ultimi attacchi dinella Striscia di Gaza e in Libano. Il portavoce ha aggiunto che la comunità globale dovrebbe“in modo serio ed efficace”quello che ha definito “l’Hitler dell’età moderna”, riferendosi al premier israeliano Benjamin Netanyahu e ai “capi criminali del regime sionista”. (Lapresse)

