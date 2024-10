Il Campo Largo non esiste già più

(Di domenica 6 ottobre 2024) Firenze, 5 ottobre 2024 – Il, CL per gli amici, nongià più. L’ulteriore dimostrazione che forse non è mai esistito davvero e che era soltanto una creatura nata sui giornali o giù di lì. L’opposizione alla destra non è riuscita a trovare una linea comune neanche sul nuovo cda Rai. Di fronte alla decisione di Pd, Iv e Azione di non partecipare al voto per denunciare “l’occupazione della tv pubblica da parte dei partiti di governo”, M5S e AVS hanno scelto invece di esserci, vanificando l’operazione voluta dalla segretaria del Pd Schlein. Sicché: la destra avrà pure i suoi bei problemi, ma dimostra una compattezza che l’opposizione non ha. Per il Pd sembrava che il problema fosse solo Matteo Renzi, desideroso di rientrare nel centrosinistra ma senza fornire effettive garanzie di stabilità per la coalizione. (Lanazione)