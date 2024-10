Guerra Israele, l'Iran si prepara all'attacco e cancella tutti i voli fino a domattina (Di domenica 6 ottobre 2024) Teheran blocca i voli mentre incombe la rappresaglia con cui Israele vuole rispondere all'Iran.Israele, la Guerra va avanti: pianificata risposta all'Iran e Teheran blocca i (Di domenica 6 ottobre 2024) Teheran blocca imentre incombe la rappresaglia con cuivuole rispondere all', lava avanti: pianificata risposta all'e Teheran blocca i (Ilmessaggero)

Gaza, Rula Jebreal sul Nove: “Il 7 ottobre? Un crimine di guerra. Ma al terrorismo si risponde con la giustizia, non giustificando Israele” - Secondo Oxfam, sono state uccise più persone a Gaza in undici mesi e più bambini che in tutti i conflitti del mondo negli ultimi vent’anni”. Così Rula Jebreal ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea ... (Ilfattoquotidiano)

Guerra Israele, l'Iran si prepara all'attacco e blocca tutti i voli fino a domattina - Teheran blocca i voli mentre incombe la rappresaglia per l'attacco missilistico con cui Israele vuole rispondere all'Iran. Israele, la guerra va avanti: pianificata risposta all'Iran ...(ilmessaggero)

Israele spaccato nel giorno del ricordo - Neppure il doloroso ricordo delle vittime del 7 ottobre è riuscito ad unire almeno per un giorno Israele (ANSA) ...(ansa)

Le ipotesi su una possibile guerra totale tra Iran e Israele: conflitto aereo, marittimo o terrestre - Come sarebbe una guerra regionale su vasta scala in Medio Oriente? Aerea, marittima o terrestre? Gli Stati Uniti sarebbero inevitabilmente coinvolti in questa guerra? Le ipotesi degli esperti ...(it.euronews)