"Emmanuel Macron si deve vergognare": la rottura, galletto preso a schiaffi da Netanyahu (Di domenica 6 ottobre 2024) Un cessate il fuoco «immediato e duraturo» in Libano. È questo l'appello degli 88 membri dell'Organizzazione internazionale della francofonia (Oif), tra cui la Francia, il Canada e il Belgio, riuniti ieri a Parigi nel quadro del diciannovesimo Sommet de la francophonie. «Ci siamo espressi all'unanimità a favore di un cessate il fuoco immediato e duraturo e abbiamo dichiarato il nostro impegno per la distensione delle tensioni nella regione», ha dichiarato il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, durante la conferenza stampa di chiusura del vertice dell'Oif. Il Libano, membro dell'Oif, è da due settimane sotto il fuoco dei raid di Israele: raid che, tra le altre cose, hanno causato la morte di Hassan Nasrallah, ex capo politico del movimento sciita libanese Hezbollah. Lunedì scorso, l'esercito israeliano ha lanciato un'operazione di terra nel sud del Libano. (Di domenica 6 ottobre 2024) Un cessate il fuoco «immediato e duraturo» in Libano. È questo l'appello degli 88 membri dell'Organizzazione internazionale della francofonia (Oif), tra cui la Francia, il Canada e il Belgio, riuniti ieri a Parigi nel quadro del diciannovesimo Sommet de la francophonie. «Ci siamo espressi all'unanimità a favore di un cessate il fuoco immediato e duraturo e abbiamo dichiarato il nostro impegno per la distensione delle tensioni nella regione», ha dichiarato il presidente della Repubblica francese,, durante la conferenza stampa di chiusura del vertice dell'Oif. Il Libano, membro dell'Oif, è da due settimane sotto il fuoco dei raid di Israele: raid che, tra le altre cose, hanno causato la morte di Hassan Nasrallah, ex capo politico del movimento sciita libanese Hezbollah. Lunedì scorso, l'esercito israeliano ha lanciato un'operazione di terra nel sud del Libano. (Liberoquotidiano)

Il presidente francese Emmanuel Macron nomina primo ministro Michel Barnier - Il 5 settembre il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato primo ministro Michel Barnier, ex negoziatore per la Brexit dell’Unione europea, dopo quasi due mesi di stallo seguiti alle elezioni legislative anticipate. Leggi . (Internazionale)

La Francia chiede un cambiamento, ma Emmanuel Macron non ci sente: nominato premier il repubblicano Michel Barnier - Chi guardando all’estrema destra nazionalista di marine Le Pen, chi invece alla sinistra socialista di Glucksmann e Mélenchon. La Francia chiede un cambiamento. . Ma il presidente Emmanuel Macron decide di puntare in direzione opposta e nomina nuovo primo ministro non un esponente del Nuovo ... (Ilfattoquotidiano)

Francia, Emmanuel Macron ha nominato Michel Barnier nuovo premier - Michel Barnier è stato nominato dal presidente Emmanuel Macron come nuovo premier della Francia: lo ha annunciato l’Eliseo. L'articolo Francia, Emmanuel Macron ha nominato Michel Barnier nuovo premier proviene da Il Fatto Quotidiano. . (Ilfattoquotidiano)