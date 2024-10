China Open, Errani-Paolini trionfano a Pechino. Sinner agli ottavi a Shanghai (Di domenica 6 ottobre 2024) AGI - Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto la finale al China Open, il WTA 1000 di Pechino sul duro (DecoTurf, montepremi 8.955.610 dollari). Le azzurre hanno sconfitto, con il punteggio di 6-4, 6-4 la coppia composta dalla taipanese Hao-Chin Chan e dalla russa Veronika Kudermetova, campionesse quest'anno a Stoccarda e finaliste a Bad Homburg e Berlino. Per Errani e Paolini arriva la certificazione matematica per la qualificazione alle WTA di Riyadh, prima partecipazione per una giocatrice o una coppia italiana nel torneo di fine stagione dal 2015. Per le azzurre si tratta del quarto titolo in stagione (compreso l'oro olimpico di Parigi), il quinto in carriera, su sette finali disputate. Jannik Sinner, invece, approda agli ottavi di finale nel Rolex Shanghai Masters, il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8.995. Agi.it - China Open, Errani-Paolini trionfano a Pechino. Sinner agli ottavi a Shanghai Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 6 ottobre 2024) AGI - Sarae Jasminehanno vinto la finale al, il WTA 1000 disul duro (DecoTurf, montepremi 8.955.610 dollari). Le azzurre hanno sconfitto, con il punteggio di 6-4, 6-4 la coppia composta dalla taipanese Hao-Chin Chan e dalla russa Veronika Kudermetova, campionesse quest'anno a Stoccarda e finaliste a Bad Homburg e Berlino. Perarriva la certificazione matematica per la qualificazione alle WTA di Riyadh, prima partecipazione per una giocatrice o una coppia italiana nel torneo di fine stagione dal 2015. Per le azzurre si tratta del quarto titolo in stagione (compreso l'oro olimpico di Parigi), il quinto in carriera, su sette finali disputate. Jannik, invece, approdadi finale nel RolexMasters, il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8.995.

Tennis - China Open WTA 1000 : Errani e Paolini trionfano nel torneo di Pechino - Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano nel doppio al torneo Wta 1000 di Pechino e conquistano il quarto titolo stagionale, compreso l'oro olimpico di Parigi L'articolo Tennis, China Open WTA 1000: Errani e Paolini trionfano nel torneo di Pechino proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)

China Open - Errani-Paolini trionfano a Pechino. Sinner agli ottavi a Shanghai - 610 dollari). Più netto il divario nel terzo set con Sinner che si impone per 6-2. Per Errani e Paolini arriva la certificazione matematica per la qualificazione alle WTA di Riyadh, prima partecipazione per una giocatrice o una coppia italiana nel torneo di fine stagione dal 2015. Le azzurre hanno ... (Agi.it)

China Open - Errani-Paolini trionfano a Pechino. Sinner - avanti agli ottavi del Shanghai Masters - L'azzurro ha faticato non poco ma alla fine ha avuto la meglio sull'ottimo argentino Tomás Martín Etcheverry, numero 31 della classifica Atp. 995. Per le azzurre si tratta del quarto titolo in stagione (compreso l'oro olimpico di Parigi), il quinto in carriera, su sette finali disputate. Le azzurre ... (Agi.it)

Montepremi Atp Masters 1000 Shanghai: quanto guadagna chi vince il torneo - Il montepremi dell'Atp Masters 1000 Shanghai: ecco fino a quanto può arrivare a guadagnare il vincitore del torneo di tennis che vede in corsa anche Jannik Sinner. (money.it)

WTA Pechino 2024, Coco Gauff domina Karolina Muchova e conquista il titolo - La statunitense Coco Gauff conquista il titolo del WTA 1000 di Pechino: la numero 4 del tabellone di singolare femminile vince l'ultimo atto dei China ... (oasport.it)

WTA Pechino 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano in doppio! - Sara Errani e Jasmine Paolini scrivono un altro capitolo di una stagione straordinaria e conquistano il titolo in doppio ai China Open 2024 di tennis, ... (oasport.it)