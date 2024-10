Calciomercato – Sesko e Tiago Santos, rimpianti del Milan? | VIDEO (Di domenica 6 ottobre 2024) Benjamin Sesko (RB Lipsia) e Tiago Santos (Lille) sono stati a lungo obiettivi di Calciomercato del Milan. Poi, però, non sono arrivati più Benjamin Sesko (RB Lipsia) e Tiago Santos (Lille) sono stati nel mirino del Milan la scorsa estate. Poi la decisione di cambiare obiettivi sul Calciomercato, ma anche le scelte dei giocatori di rimanere nei propri club. Grandi rimpianti o destini diversi? Il VIDEO di 'GazzettaTV' (Di domenica 6 ottobre 2024) Benjamin(RB Lipsia) e(Lille) sono stati a lungo obiettivi didel. Poi, però, non sono arrivati più Benjamin(RB Lipsia) e(Lille) sono stati nel mirino della scorsa estate. Poi la decisione di cambiare obiettivi sul, ma anche le scelte dei giocatori di rimanere nei propri club. Grandio destini diversi? Ildi 'GazzettaTV' (Pianetamilan)

