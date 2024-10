WTA Pechino 2024 Sara Errani e Jasmine Paolini approdano in finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024)innel torneo di doppio del WTA 1000 di, in Cina: nel penultimo atto dei China Opendi tennis le azzurre superano le statunitensi Bethanie Mattek-Sands e Sofia Kenin al match tiebreak con lo score di 6-3 1-6 10-4 in un’ora e 23 minuti di gioco. Le WTA Finals, con soli 2250 punti da assegnare ancora nelle prossime settimane, oltre ai 350 punti in palio nell’ultimo atto di domani, sono ormai ad un passo per le azzurre e manca soltanto l’ufficialità per la conquista del pass, che potrebbe arrivare a breve. Nel primo set c’è uno scambio di break tra terzo e quarto game, poi le azzurre allungano grazie ad un nuovo strappo e si portano sul 4-2, centrando anche il 5-2 pesante.