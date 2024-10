Pavia in prima linea sul benessere digitale dei ragazzi | cellulare non prima dei 14 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 – Cinque regole per impartire ai più piccoli un’educazionee una comunità unita che sostenga i genitori. Sono stati presentati ai ‘Patti digitali’, un progetto che promuove alleanze educative tra famiglie, scuole ed enti per un uso sano e responsabile del. Al centro c’è la decisione di posticipare l’arrivo dello smartphone personale e liberamente connesso alla rete: che non preclude un accesso alla rete da parte dei bambini, delle bambine e dei preadolescenti (che può e deve avvenire in sicurezza attraverso altri dispositivi più adatti come pc e tablet), ma è una scelta che li protegge e al contempo facilita il rispetto del limite di età di accesso ai social già definito per legge, ma attualmente spesso disatteso.