Jamie e il suo Crollo nevrotico | Voglio trasmettere un sentimento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024), all’anagrafe Aziz Gazzella (nella foto), classe 2002, è un artista pop-punk originario di Pollenza. Ha aperto il concerto di Rose Villain a Camerino in occasione del Phoenix Festival 2024 e adesso lancia il suo nuovo singolo "", in collaborazione con Moka (producer dei La Sad). Il cantautore marchigiano è pronto a coinvolgere un pubblico più vasto toccando temi sociali delicati e complessi come la salute mentale e le battaglie psico-emotive. "" è il suo ultimo singolo, com’è nato? "In un treno Intercity notturno tra Ancona e Torino in realtà, assurdo. Avevo scritto una bozza del testo e della melodia nelle Marche, l’ho fatta sentire a Moka e ci siamo accordati per vederci in studio a casa sua a Torino, dicendomi che potevamo lavorarci insieme.