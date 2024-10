Importante passo avanti nello studio dei cromosomi delle scimmie

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 5 ottobre 2024) Unosuiha consentito di fare passinella ricerca. Per la prima volta sono stati decodificati integralmente iX e Y in cinque specie di grandi, tra cui scimpanzé, bonobo, gorilla, orango e gibbone siamango. Sono le prime sequenzeche complete di primati non umani, unrisultato pubblicato sulla rivista Nature. Loè stato guidato dall’Università Statale della Pennsylvania. I ricercatori hanno evidenziato che dal 62 al 66% deiX e dal 75 all’82% deiY sono composti da sequenze ripetitive di Dna. Questa tipologia di sequenze sono molto più difficili da identificare e lodel Dna ripetitivo è diventato possibile solo negli ultimi anni, grazie alle nuove tecnologie di sequenziamento.